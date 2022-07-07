По мотивам «Терминатора» делают новую игру. Там придётся выживать
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Конференция французского издателя Nacon оказалась предельно скучной на громкие трейлеры или новости, но, кроме шутера про Робокопа, там всё же было кое-что интересное — Terminator Survival Project.
Кроме того, что это игра во вселенной «Терминатора», о ней почти ничего не известно. Разработкой занимается новая студия внутри самого издательства — Nacon Studio Milan. А в качестве жанра неожиданно выбрали экшен про выживание. С одной стороны, в индустрии и без того масса подобных игр, но ни одной в мире «Терминатора».
Похоже, релиз ещё придётся подождать — Nacon не раскрыл даже примерную дату выхода игры. Релиз состоится на ПК и неназванных консолях.
Просто тизер будущего. Если вы не поняли, мы фанаты фильмов 80-х и наша команда в Милане работает над первой игрой по «Терминатору» в жанре выживания.
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