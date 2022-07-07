«Да здравствует пиратство»! Skull and Bones выйдет за день до God of War Ragnarok

Ubisoft провела презентацию пиратского экшена Skull and Bones, подтвердив дату выхода — 8 ноября. Релиз состоится буквально за день до God of War Ragnarok. Игре тут не позавидуешь.
Вдобавок на шоу показали сюжетный трейлер про «главного героя»: он потерпел крушение, сумел выжить и присоединился к пиратам, став капитаном морских волков. При этом теперь игра имеет сюжетную кампанию — её можно завершить, причём как полностью одиночную игру. Хотя создатели всё же делают ставку на кооп.
При желании можно подключиться к PvP-серверам, где другие игроки смогут напасть в любой момент. Единственное безопасное место — суша, куда игроки отправятся для продажи награбленного, покупок, апгрейдов и тому подобного. Этим ограничен весь геймплей на суше.
Базово это всё та же Assassin's Creed 4, но со множеством нюансов и улучшений: предстоит строить свои корабли, следить за состоянием команды, иначе она может поднять бунт. А вот набор миссий классический: сражения с кораблями, нападение на форты и тому подобное.
- 7 июля 2022
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