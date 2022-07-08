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Вышел финальный эпизод 3-го сезона «Пацанов»

Вышел финальный эпизод 3-го сезона «Пацанов»
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Сегодня на Amazon Prime состоялась премьера финальной серии третьего сезона сериала «Пацаны». Её длительность составила чуть больше часа, на сервисе доступны все восемь эпизодов.

Шоу «Пацаны» вышло в 2019 году и быстро стало популярным. Сюжет сериала рассказывает о мире, в котором супергероев считают настоящими звёздами, а противостоят им обычные люди, которые называются «Пацанами». Сериал хвалят за необычную подачу и харизматичных персонажей.

«Пацанов» официально продлили на четвёртый сезон. По словам актёра Карла Урбана, его съёмочный процесс начнётся уже в августе этого года. Вполне вероятно, что шоу выпустят летом 2023 года.

Третий сезон оценил даже разработчик игр Хидео Кодзима, ему всё очень понравилось. Геймдизайнер запоем посмотрел все шесть серий.

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