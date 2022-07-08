Симулятор Формулы-1 F1 22 взломали всего через неделю после релиза

1 июля состоялся релиз F1 22 — очередного выпуска ежегодного симулятора Формулы-1 от Codemasters. Критики тепло приняли игру — на агрегаторе Metacritic средний балл от прессы составляет 82 из 100. Игроки же оказались не так благосклонны — они жалуются на баги, отсутствие крупных изменений по сравнению с прошлой частью серии и постоянные вылеты в мультиплеере.

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Судя по всему, за проект серьёзно взялись хакеры — и всего через неделю успешно обошли защиту. Оказывается, после одного из обновлений разработчики случайно опубликовали exe-файл без Denuvo, так что взлом оказался для них делом техники.

В комментариях на Reddit пираты сошлись во мнении, что с радостью купили бы игру по региональной цене, однако Electronic Arts лишила их такой возможности. А в России F1 22 и вовсе не вышла из-за ухода издателя с рынка страны.