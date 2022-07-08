Владельцы кинотеатров предложили создать госкомпанию для проката зарубежных фильмов

5 июля спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказался о ситуации на рынке кино. По его мнению, для сохранения киносетей стоит серьёзно задуматься о параллельном прокате и принудительном лицензировании.
Член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев ответил на предложение спецпредставителя президента РФ. Он напомнил, что параллельный прокат не может быть применён в отношении фильмов, т.к. они передаются в формате цифровых файлов. Однако в качестве альтернативы он предложил создать компанию с госуправлением, которая будет получать права на фильмы, дублировать их на русский язык, готовить цифровые копии и отвечать за рекламные кампании.
Подписывая договор с этой организацией, мы [владельцы кинотеатров] будем легитимным пользователем этих прав. И у нас будут юридические полномочия показывать эти фильмы в кинотеатрах. Эта же организация должна получать прокатное удостоверение на фильмы, ну и, соответственно, обеспечивать всю техническую и логистическую сторону вопроса.
На момент публикации заметки в правительстве не ответили на предложение Исаева.
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