Стартовали съёмки нового сериала по «Звёздным войнам» с Джудом Лоу
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В конце мая стало известно о разработке сериала «Звёздные войны: Команда скелетов». Ключевую роль исполнит Джуд Лоу, известный по лентам «Шерлок Холмс», «Капитан Марвел» и другим.
Согласно информации издания The Bespin Bulletin, съёмки шоу стартовали в конце июня в киностудии Manhattan Beach Studios в Калифорнии. Там же снимали «Мандалорца», «Оби-Вана Кеноби» и снимут предстоящий сериал «Асока».
Сюжет сериала посвятят четырём десятилетним детям, потерявшимся во вселенной. Режиссёром сериала выступит постановщик последний трилогии про Человека-паука Джон Уоттс. Исполнительными продюсерами стали Дэйв Филони и Джон Фавро.
Премьера шоу «Звёздные войны: Команда скелетов» состоится в 2023 году, точную дату раскроют позже.
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