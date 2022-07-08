Стартовали съёмки нового сериала по «Звёздным войнам» с Джудом Лоу

В конце мая стало известно о разработке сериала «Звёздные войны: Команда скелетов». Ключевую роль исполнит Джуд Лоу, известный по лентам «Шерлок Холмс», «Капитан Марвел» и другим.

Согласно информации издания The Bespin Bulletin, съёмки шоу стартовали в конце июня в киностудии Manhattan Beach Studios в Калифорнии. Там же снимали «Мандалорца», «Оби-Вана Кеноби» и снимут предстоящий сериал «Асока».

Сюжет сериала посвятят четырём десятилетним детям, потерявшимся во вселенной. Режиссёром сериала выступит постановщик последний трилогии про Человека-паука Джон Уоттс. Исполнительными продюсерами стали Дэйв Филони и Джон Фавро.

Премьера шоу «Звёздные войны: Команда скелетов» состоится в 2023 году, точную дату раскроют позже.