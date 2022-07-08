Китайская Royal Never Give Up вышла на мэйджор по Dota 2 в США

Коллектив Royal Never Give Up одержал пятую победу в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit в Китае и обеспечил себе минимум третье место по итогам турнира. Таким образом, RNG гарантированно получила право сыграть на глобальном чемпионате PGL Arlington Major 2022 в США.
От китайского региона на мэйджор должны отправиться ещё три команды — обладатели путёвок в Арлингтон определятся в последних матчах регулярного сезона.
На данный момент неизвестно, смогут ли киберспортсмены из Поднебесной принять участие в турнире. Предыдущий мэйджор команды из этого пропустили в полном составе из-за трудностей с выездом из страны: в Китае сохраняются жёсткие коронавирусные ограничения.
Состав Royal Never Give Up по Dota 2:
- Даниэл Chost Чан (керри);
- Лу Somnus Яо (мидер);
- Ян Chalice Шаньи (оффлейнер);
- Ху kaka Лянчжи (семи-саппорт);
- Ян xNova Жин Вей (фулл-саппорт);
- Кси Super Жинхао (тренер).
Ранее участие в мэйджор-турнире обеспечила себе европейская OG.
PGL Arlington Major 2022 пройдёт с 4 по 14 августа в США. Участие в турнире примут лучшие команды шести региональных лиг — они разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки Dota Pro Circuit.
- 8 июля 2022
-
13:31
-
13:31
-
13:19
-
13:02
-
12:37
-
12:31
-
12:06
-
11:24
-
11:00
-
10:51
-
10:41
-
09:49
-
01:04
- 7 июля 2022
-
22:38
-
21:43
-
21:33
-
21:02
-
20:50
-
20:18
-
19:53
-
19:45
-
19:43
-
19:20
-
19:14
-
18:48
-
18:10
-
17:55
-
17:24
-
17:13
-
16:58
-
16:23
-
16:07
-
15:56
-
15:47
-
15:27