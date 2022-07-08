Китайская Royal Never Give Up вышла на мэйджор по Dota 2 в США

Коллектив Royal Never Give Up одержал пятую победу в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit в Китае и обеспечил себе минимум третье место по итогам турнира. Таким образом, RNG гарантированно получила право сыграть на глобальном чемпионате PGL Arlington Major 2022 в США.

От китайского региона на мэйджор должны отправиться ещё три команды — обладатели путёвок в Арлингтон определятся в последних матчах регулярного сезона.

На данный момент неизвестно, смогут ли киберспортсмены из Поднебесной принять участие в турнире. Предыдущий мэйджор команды из этого пропустили в полном составе из-за трудностей с выездом из страны: в Китае сохраняются жёсткие коронавирусные ограничения.

Состав Royal Never Give Up по Dota 2:

Даниэл Chost Чан (керри);

Лу Somnus Яо (мидер);

Ян Chalice Шаньи (оффлейнер);

Ху kaka Лянчжи (семи-саппорт);

Ян xNova Жин Вей (фулл-саппорт);

Кси Super Жинхао (тренер).

Ранее участие в мэйджор-турнире обеспечила себе европейская OG.

PGL Arlington Major 2022 пройдёт с 4 по 14 августа в США. Участие в турнире примут лучшие команды шести региональных лиг — они разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки Dota Pro Circuit.