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Илон Маск хочет отказаться от покупки «Твиттера», но сделка зашла слишком далеко

Илон Маск хочет отказаться от покупки «Твиттера», но сделка зашла слишком далеко
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Эпопея с Илоном Маском и его покупкой «Твиттера» за $ 44 млрд продолжается. По данным Washington Post, сделка находится под серьёзной угрозой отмены со стороны миллиардера.

Дело в том, что команда Илона Маска не может точно проверить статистику по количеству ботов в соцсети, чем крайне недоволен предприниматель. Также его не устраивает резкое падение акций «Твиттера», произошедшее в апреле. Однако эксперты отмечают, что так просто от сделки он уже не откажется.

Дело в том, что миллиардер сможет отменить её только в случае неожиданных изменений в соцсети. Пресловутые боты под такое определение не подходят. Тем более, что проблема с подобными аккаунтами не упоминается в документах о покупке, которые уже подписал Маск.

Публичное выступление миллиардера о ситуации с приобретением должно состояться 9 июля. В случае если Маск всё же откажется от покупки «Твиттера», ему грозит штраф до $ 1 млрд.

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