Первый крупный фильм Джонни Деппа после громкого суда выйдет в 2023 году

Судебная шумиха между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом понемногу утихает, а жизнь двух актёров в любом случае продолжается. Если верить данным издания Bloomberg, то Депп снимется в ключевой роли для фильма «Фаворитка».

Актёр якобы сыграет Людовика XV, короля Франции. Сам проект профинансирует Netflix, а как только он будет готов, его выпустят сначала в кинотеатрах Франции, а затем лента появится на Netflix. Режиссёром выступит Майвенн Ле Беско, она же сыграет мадам Дюбарри, одну из избранниц короля Людовика.

Съёмки ленты планируют начать в 2022 году, а премьера намечена на 2023-й.

Проблемы в карьере Джонни Деппа начались после суда с Эмбер Хёрд. Бывшая супруга обвиняла Деппа в домашнем насилии, но в итоге дело выиграл актёр.