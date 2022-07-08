Названы самые популярные фильмы у пиратов за первое полугодие 2022

Компания Group-IB по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете за первые шесть месяцев 2022 года.

Лидером стала драмеди «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо. Картина вышла 24 декабря 2021 года на Netflix. На второй строчке оказался «Бэтмен» Мэтта Ривза, который так и не добрался до отечественных кинотеатров. Замкнула тройку фантастическая драма «Финч» с Томом Хэнксом.

В топ также попали «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот, а также «Человек-паук: Нет пути домой». Причемательно, что в десятке не оказалось ни одного российского фильма.

Самые популярные фильмы у пиратов за полгода