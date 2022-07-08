Названы самые популярные фильмы у пиратов за первое полугодие 2022
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Компания Group-IB по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете за первые шесть месяцев 2022 года.
Лидером стала драмеди «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо. Картина вышла 24 декабря 2021 года на Netflix. На второй строчке оказался «Бэтмен» Мэтта Ривза, который так и не добрался до отечественных кинотеатров. Замкнула тройку фантастическая драма «Финч» с Томом Хэнксом.
В топ также попали «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот, а также «Человек-паук: Нет пути домой». Причемательно, что в десятке не оказалось ни одного российского фильма.
Самые популярные фильмы у пиратов за полгода
- «Не смотрите наверх»
- «Бэтмен»
- «Финч»
- «Красное уведомление»
- «Матрица: Воскрешение»
- «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
- «Никто»
- «Не время умирать»
- «Человек-паук: Нет пути домой»
- «Проект «Адам»
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