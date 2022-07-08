Источник: в PS Plus Extra скоро добавят семь новых игр
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Совсем скоро Sony должна анонсировать первое пополнение каталогов PS Plus Extra, PS Plus Deluxe и PS Plus Premium. Однако на форуме ResetEra, похоже, уже раскрыли грядущие новинки.
- Stray — футуристическое приключение про котика. Игра выходит 19 июля и уже подтверждена к появлению в подписке.
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade — переиздание ремейка седьмой части для PS5, в состав которого даже включат дополнение про Юфи под названием Episode INTERmission.
- Assassin's Creed: The Ezio Collection — трилогия игр про Эцио. На PS4 Pro и PS5 работает в 4К.
- Assassin's Creed 4: Black Flag — экшен про пиратство, который запустил в производство печально известную Skull and Bones. Спустя 9-ть лет она как раз должна добраться до релиза.
- Assassin's Creed: Freedom Cry — самостоятельное дополнение про напарника главного героя четвёртой части.
- Assassin's Creed Unity — возможно, всё ещё самая технологичная и красивая часть серии, действие которой разворачивается в революционном Париже.
- Saints Row 4: Re-Elected — переиздание последней на сегодня номерной части Saints Row. Тут юмор выкрутили на космический юмор.
Это не подтверждено, но, скорее всего, Assassin's Creed: The Ezio Collection и Saints Row 4: Re-Elected появятся только в каталоге классики (то есть на уровне подписки Deluxe и Premium), тогда как остальные игры — на PS Plus Extra.
Когда Sony официально объявит список — неизвестно. Но новинки обещали пополнять каждый месяц в 15-х числах.
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