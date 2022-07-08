10 лучших игр первой половины 2022 года от Metacritic
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Агрегатор Metacritic опубликовал список лучших игр первой половины 2022 года по мнению критиков. В список попали проекты, набравшие наивысший средний бал от прессы.
Лучшей игрой первого полугодия ожидаемо оказалась Elden Ring, ведь экшен FromSoftware стал одной из самых высокооценённых игр в истории. На второй строчке расположилась The Stanley Parable: Ultra Deluxe — переиздание (сиквел?) культового симулятора ходьбы, который вечно разрушает четвёртую стену. Замкнул тройку аниме-экшен Neon White.
В топ также попали два эксклюзива PlayStation — Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West. Не забываем и о недавней игре про Черепашек-ниндзя под названием Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.
Лучшие игры первой половины 2022 года по версии Metacritic
- Elden RIng — 96 баллов
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe — 90 баллов
- Neon White — 89 баллов
- Rogue Legacy 2 — 88 баллов
- NORCO — 88 баллов
- Horizon Forbidden West — 88 баллов
- Gran Turismo 7 — 87 баллов
- Total War: Warhammer 3 — 86 баллов
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — 86 баллов
- AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative — 86 баллов
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