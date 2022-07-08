Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лучшие игры первой половины 2022 года по версии Metacritic

10 лучших игр первой половины 2022 года от Metacritic
Комментарии

Агрегатор Metacritic опубликовал список лучших игр первой половины 2022 года по мнению критиков. В список попали проекты, набравшие наивысший средний бал от прессы.

Лучшей игрой первого полугодия ожидаемо оказалась Elden Ring, ведь экшен FromSoftware стал одной из самых высокооценённых игр в истории. На второй строчке расположилась The Stanley Parable: Ultra Deluxe — переиздание (сиквел?) культового симулятора ходьбы, который вечно разрушает четвёртую стену. Замкнул тройку аниме-экшен Neon White.

В топ также попали два эксклюзива PlayStation — Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West. Не забываем и о недавней игре про Черепашек-ниндзя под названием Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Лучшие игры первой половины 2022 года по версии Metacritic

  1. Elden RIng — 96 баллов
  2. The Stanley Parable: Ultra Deluxe — 90 баллов
  3. Neon White — 89 баллов
  4. Rogue Legacy 2 — 88 баллов
  5. NORCO — 88 баллов
  6. Horizon Forbidden West — 88 баллов
  7. Gran Turismo 7 — 87 баллов
  8. Total War: Warhammer 3 — 86 баллов
  9. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — 86 баллов
  10. AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative — 86 баллов
Новость по теме
Топ-10 фильмов первой половины 2022 года от Metacritic
Новость по теме
20 лучших сериалов первой половины 2022 года от Metacritic
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022