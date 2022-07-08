10 лучших игр первой половины 2022 года от Metacritic

Агрегатор Metacritic опубликовал список лучших игр первой половины 2022 года по мнению критиков. В список попали проекты, набравшие наивысший средний бал от прессы.

Лучшей игрой первого полугодия ожидаемо оказалась Elden Ring, ведь экшен FromSoftware стал одной из самых высокооценённых игр в истории. На второй строчке расположилась The Stanley Parable: Ultra Deluxe — переиздание (сиквел?) культового симулятора ходьбы, который вечно разрушает четвёртую стену. Замкнул тройку аниме-экшен Neon White.

В топ также попали два эксклюзива PlayStation — Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West. Не забываем и о недавней игре про Черепашек-ниндзя под названием Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Лучшие игры первой половины 2022 года по версии Metacritic

Elden RIng — 96 баллов The Stanley Parable: Ultra Deluxe — 90 баллов Neon White — 89 баллов Rogue Legacy 2 — 88 баллов NORCO — 88 баллов Horizon Forbidden West — 88 баллов Gran Turismo 7 — 87 баллов Total War: Warhammer 3 — 86 баллов Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — 86 баллов AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative — 86 баллов

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