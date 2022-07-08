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Голливуд отдал честь умершей звезде «Крёстного отца» Джеймсу Каану

Голливуд отдал честь умершей звезде «Крёстного отца» Джеймсу Каану
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Недавно стало известно о смерти актёра Джеймса Каана. Мужчине было 82 года, причину смерти родственники пожелали не разглашать. Наибольшую известность Джеймс Каан получил благодаря фильмам «Крёстный отец», «Игрок», «Роллербол» и «Мизери».

О смерти Каана сообщили в его социальных сетях. Там же попросили уважать частную жизнь родственников актёра в это непростое время.

С большой грустью мы сообщаем, что Джимми покинул нас 6 июля. Его семья ценит знаки любви и искренние соболезнования и просит вас уважать её частную жизнь.

Многие знаменитые актёры написали о Каане тёплые слова и простились с ним. Аль Пачино отметил, что Джеймс был его вымышленным братом и настоящим другом, а Роберт Де Ниро искренне сожалеет о кончине своего друга.

Режиссёр Майкл Манн тоже отреагировал на смерть Каана. По его словам, Джеймс был полон энергии и дарил её всем окружающим людям.

Какая ужасная и трагическая потеря. Джимми был не просто великим актёром с полной самоотдачей и отважным духом — в глубине души он также обладал жизненной силой, которая двигала всем — от его искусства и дружбы до спорта.

Сообщения о смерти Джеймса Каана от Адама Сэндлера и Арнольда Шварценеггера

Джеймс Каан был иконой — легендой. Он вдохновлял всех, кто когда-либо снимался в кино. Мне посчастливилось работать с ним и воочию увидеть его талант и фантастическое чувство юмора. Он был отличным товарищем по тренировкам в зале и настоящим другом, мне будет его не хватать.
Джеймс Каан. Очень любил его. Всегда хотел быть похожим на него. Я очень счастлив, что познакомился с ним. Никогда не переставал смеяться, когда был рядом с этим человеком. Его фильмы были лучшими из лучших. Нам всем будет его ужасно не хватать. Посылаю его семье свою любовь.
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