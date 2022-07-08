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Почти 20% геймеров из России нашли в игре свою любовь

Почти 20% геймеров из России нашли в игре свою любовь
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Сервис VK Play и агентство ResearchMe в честь Дня семьи, любви и верности выяснили, как часто россияне знакомятся в видеоиграх. Из результатов стало известно, что многие и вовсе находят в виртуальном пространстве вторую половинку.

В опросе приняли участие 2 тыс. геймеров старше 18 лет со всей России. Треть опрошенных любит играть вместе с друзьями и возлюбленными, что укрепляет отношения. Из тысячи респондентов треть познакомилась с напарниками случайно, а 16% намеренно искали пару.

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Самым популярным играми для знакомств оказались головоломки, в которые погружаются 21% опрошенных. За ними идут стратегии (19%), шутеры (14%) и MMORPG (11%).

Другие результаты

  • Друга в играх нашли 49% опрошенных
  • Напарника — 38%
  • Вторую половинку — 18%
  • В реальной жизни постоянно встречаются с напарниками 19% респондентов
  • Видятся редко — 23%
  • 28% ищут команду для совместной игры
  • 21% нуждаются в компании, чтобы не играть в одиночестве
  • 34% считают, что в игре можно познакомиться с интересными людьми
  • 46% сохраняют отношения с напарниками
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