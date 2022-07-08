Почти 20% геймеров из России нашли в игре свою любовь
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Сервис VK Play и агентство ResearchMe в честь Дня семьи, любви и верности выяснили, как часто россияне знакомятся в видеоиграх. Из результатов стало известно, что многие и вовсе находят в виртуальном пространстве вторую половинку.
В опросе приняли участие 2 тыс. геймеров старше 18 лет со всей России. Треть опрошенных любит играть вместе с друзьями и возлюбленными, что укрепляет отношения. Из тысячи респондентов треть познакомилась с напарниками случайно, а 16% намеренно искали пару.
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Самым популярным играми для знакомств оказались головоломки, в которые погружаются 21% опрошенных. За ними идут стратегии (19%), шутеры (14%) и MMORPG (11%).
Другие результаты
- Друга в играх нашли 49% опрошенных
- Напарника — 38%
- Вторую половинку — 18%
- В реальной жизни постоянно встречаются с напарниками 19% респондентов
- Видятся редко — 23%
- 28% ищут команду для совместной игры
- 21% нуждаются в компании, чтобы не играть в одиночестве
- 34% считают, что в игре можно познакомиться с интересными людьми
- 46% сохраняют отношения с напарниками
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