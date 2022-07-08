Дипфейк: Киану Ривз гуляет по Санкт-Петербургу под музыку из «Брата»
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Фанатский паблик Киану Ривза опубликовал пару пародийных дипфейк-роликов с актёром. В них звезда «Матрицы» и «Джона Уика» гуляет по Санкт-Петербургу и слушает стихотворения с музыкой из фильма «Брат».
В одном из видео Киану Ривз в берцах и с плеером гуляет по городу. На фоне звучит стихотворение Орлова «Родное» в исполнении Багрова.
Фанаты «Брата» придумали ещё одну версию, в которой Киану Ривз прогуливается по Санкт-Петербургу. На этот раз в наушниках актёра звучит песня «Полковнику никто не пишет» в исполнении группы «Би-2».
Ранее в группе появились другие приключения Киану Ривза в Санкт-Петербурге. Актёр сфотографировался на фоне достопримечательностей города, пообщался с фанатами и попробовал местные пончики.
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