Дипфейк: Киану Ривз гуляет по Санкт-Петербургу под музыку из «Брата»

Фанатский паблик Киану Ривза опубликовал пару пародийных дипфейк-роликов с актёром. В них звезда «Матрицы» и «Джона Уика» гуляет по Санкт-Петербургу и слушает стихотворения с музыкой из фильма «Брат».

В одном из видео Киану Ривз в берцах и с плеером гуляет по городу. На фоне звучит стихотворение Орлова «Родное» в исполнении Багрова.

Фанаты «Брата» придумали ещё одну версию, в которой Киану Ривз прогуливается по Санкт-Петербургу. На этот раз в наушниках актёра звучит песня «Полковнику никто не пишет» в исполнении группы «Би-2».

Ранее в группе появились другие приключения Киану Ривза в Санкт-Петербурге. Актёр сфотографировался на фоне достопримечательностей города, пообщался с фанатами и попробовал местные пончики.