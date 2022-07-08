«Сколько нужно выпить, чтобы позвать их домой?» Клубу пришлось извиняться перед девушками

Американская киберспортивная организация Atlanta FaZe принесла извинения людям, которых могло оскорбить сообщение в соцсетях команды. Ранее сотрудники медиаотдела опубликовали фотографии своих игроков в Call of Duty с популярным фильтром, который превратил их в девушек.

Отредактированные фото клуб дополнил подписью «Сколько нужно выпить, чтобы позвать их домой?» Настоящие девушки сочли шутку неудачной — некоторые заявили, что сообщение является проявлением женоненавистничества со стороны клуба.

Спустя сутки Atlanta FaZe удалила запись и выпустила заявление, в котором принесла извинения.

Мы рассмотрели проблему и обещаем двигаться вперед в позитивном ключе для всех. Мы понимаем, что женоненавистническому или оскорбительному поведению нет места в сообществе Call of Duty и женщины заслуживают большего.

Atlanta FaZe — подразделение клуба FaZe Clan, которое представляет организацию на американской сцене Call of Duty с 2019 года.