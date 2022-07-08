Моддеры создают демейк фанатского ремейка Half-Life

В разработке находится ещё одна версия оригинальной Half-Life, которая представляет собой упрощённую Black Mesa. Созданием занимаются моддеры, которые хотят показать классический шутер с новой графикой, но с прежними ощущениями.

Моддеры перенесут Black Mesa на движок GoldSrc, на котором создавали Half-Life. Ремейк же делали на более современном Source. Идея заключается в том, чтобы не только обновить графику шутера, но и сохранить ощущения от геймплея оригинальной игры 1998 года.

Перенос Black Mesa на движок GoldSrc позволит запустить игру практически на любом ПК. Также это должно создать основу для моддинга, считают разработчики.

Проект получил название Black Mesa Classic, а разработка началась в 2019 году. Даты выхода у демейка ещё нет, но недавно авторы выпустили новую демоверсию.

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