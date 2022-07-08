Sonic Frontiers перенесли в 2D. Выглядит лучше оригинала

Фанаты Соника остались настолько недовольны демонстрацией предстоящей Sonic Frontiers, что некоторые решили сами исправить ситуацию. За дело взялся энтузиаст с канала KomiiWorldGames, который перенёс увиденное в 2D.
В Sonic Frontiers 2D разработчик постарался устранить недочёты, из-за которых негодовали фанаты. Им не нравились пустые локации, серый мир и плохое качество предстоящей игры. В версии же KomiiWorldGames почти на каждом шагу встречаются активности, будь то сбор колец, головоломки или враги.
Ранее SEGA представила «киберпространства» Sonic Frontiers и один из уровней, где предстоит выполнять испытания. Показанная локация выглядит куда красочней мира новой игры, который ощущается тусклым. По словам компании, в этом есть некая идея, но раскрывать её не стали.
Sonic Frontiers выйдет в конце года на ПК и консолях. Несмотря на недовольство игроков, SEGA уверена в успехе и не станет переносить релиз.
- 8 июля 2022
-
19:36
-
19:15
-
18:36
-
18:30
-
17:56
-
16:57
-
16:44
-
16:44
-
16:20
-
15:58
-
15:52
-
15:20
-
15:14
-
14:47
-
14:47
-
14:42
-
14:11
-
14:10
-
13:31
-
13:31
-
13:19
-
13:02
-
12:37
-
12:31
-
12:06
-
11:24
-
11:00
-
10:51
-
10:41
-
09:49
-
01:04
- 7 июля 2022
-
22:38
-
21:43
-
21:33
-
21:02