Sonic Frontiers перенесли в 2D. Выглядит лучше оригинала

Фанаты Соника остались настолько недовольны демонстрацией предстоящей Sonic Frontiers, что некоторые решили сами исправить ситуацию. За дело взялся энтузиаст с канала KomiiWorldGames, который перенёс увиденное в 2D.

В Sonic Frontiers 2D разработчик постарался устранить недочёты, из-за которых негодовали фанаты. Им не нравились пустые локации, серый мир и плохое качество предстоящей игры. В версии же KomiiWorldGames почти на каждом шагу встречаются активности, будь то сбор колец, головоломки или враги.

Ранее SEGA представила «киберпространства» Sonic Frontiers и один из уровней, где предстоит выполнять испытания. Показанная локация выглядит куда красочней мира новой игры, который ощущается тусклым. По словам компании, в этом есть некая идея, но раскрывать её не стали.

Sonic Frontiers выйдет в конце года на ПК и консолях. Несмотря на недовольство игроков, SEGA уверена в успехе и не станет переносить релиз.