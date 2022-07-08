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В Hitman 3 добавят новую бесплатную карту и цветастую катану

В Hitman 3 добавят новую бесплатную карту и цветастую катану
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Создатели Hitman 3 представили планы по обновлению контента на июль. Игроков ждут контракты и ротация бесплатных локаций, а также цветастая катана и новая карта с тропическим островом.

На новом бесплатном острове Эмброуз игроку предстоит помочь старому другу и исправить его ошибки. В секретной бухте влияние получил пиратский синдикат, с которым нужно будет разобраться агенту 47. Разработчики наполнят локацию секретами, новыми целями и возможностями устранения, подробности которых раскроют позже. Карта появится в экшене 26 июля.

До этого игроков ждёт несколько событий. Среди них оказались неуловимые цели, ротация бесплатных карт, контракты сообщества и задания аркады. За последние можно получить новую цветастую катану.

Дорожная карта Hitman 3 на июль

  • Бесплатная локация Бангкок — с 7 по 17 июля
  • Неуловимая цель: Революционер — с 8 по 18 июля
  • Неуловимая цель в режиме «Аркада» — 14 июля
  • Неуловимая цель: Кулинарный критик — c 15 по 25 июля
  • Контракты сообщества на пиратскую тему — 21 июля
  • Остров Эмброуз и обновление с исправлением ошибок — 26 июля
Цветастая катана

Цветастая катана

Дорожная карта на июль

Дорожная карта на июль

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