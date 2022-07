Продажи лучшей игры 2021 года превысили 7 млн копий

Авторы It Takes Two сообщили, что кооперативный экшен, который взял награду «Игра года» на The Game Awards 2021, продался тиражом свыше 7 млн копий. В честь этого невероятного результата разработчики опубликовали фотографию Джозефа Балдеррамы — актёра, озвучившего главного героя. На фото он как будто несёт слониху Лапку, эпизод с которой нанёс моральную травму многим геймерам по всему миру.

В февраля авторы хвастались тиражом в 5 млн копий — таким образом, проект добрал ещё 2 млн всего за полгода.

Тем временем по It Takes Two планируют снять фильм. По данным Variety, главную роль в экранизации сыграет Дуэйн «Скала» Джонсон, а за сценарий отвечают авторы «Соника в кино». Картина должна выйти в стриминговом сервисе Amazon Prime, однако компания не подтверждала эту информацию.