Продажи лучшей игры 2021 года превысили 7 млн копий

Авторы It Takes Two сообщили, что кооперативный экшен, который взял награду «Игра года» на The Game Awards 2021, продался тиражом свыше 7 млн копий. В честь этого невероятного результата разработчики опубликовали фотографию Джозефа Балдеррамы — актёра, озвучившего главного героя. На фото он как будто несёт слониху Лапку, эпизод с которой нанёс моральную травму многим геймерам по всему миру.
В февраля авторы хвастались тиражом в 5 млн копий — таким образом, проект добрал ещё 2 млн всего за полгода.
Тем временем по It Takes Two планируют снять фильм. По данным Variety, главную роль в экранизации сыграет Дуэйн «Скала» Джонсон, а за сценарий отвечают авторы «Соника в кино». Картина должна выйти в стриминговом сервисе Amazon Prime, однако компания не подтверждала эту информацию.
- 8 июля 2022
-
21:00
-
20:51
-
20:09
-
20:07
-
19:36
-
19:15
-
18:36
-
18:30
-
17:56
-
16:57
-
16:44
-
16:44
-
16:20
-
15:58
-
15:52
-
15:20
-
15:14
-
14:47
-
14:47
-
14:42
-
14:11
-
14:10
-
13:31
-
13:31
-
13:19
-
13:02
-
12:37
-
12:31
-
12:06
-
11:24
-
11:00
-
10:51
-
10:41
-
09:49
-
01:04