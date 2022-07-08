Крис Эванс в погоне за Райаном Гослингом — в новом тизере «Серого человека»
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Netflix опубликовал тизер фильма «Серый человек» с новыми кадрами из шпионского боевика. В ролике можно ещё раз взглянуть на Райана Гослинга, который сыграл бывшего оперативника ЦРУ под псевдонимом Шестой. В результате международного заговора за ним по всему миру начинает охотиться бывший коллега Ллойд Хансен (Крис Эванс).
Режиссёрами «Серого человека» стали Энтони и Джо Руссо, которые сняли «Мстителей: Финал». Помимо вышеупомянутых звёзд, в картине также сыграли Ана де Армас («Достать ножи», «Не время умирать») и Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны»).
Премьера «Серого человека» состоится 22 июля в онлайн-кинотеатре Netflix. Компания выделила на фильм $ 200 млн и рассчитывает построить из него целую шпионскую франшизу.
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