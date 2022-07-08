Хидео Кодзиму ошибочно выставили убийцей экс-премьера Японии

Геймдизайнера Хидео Кодзиму, известного по сериям Metal Gear и Death Strandin, по ошибке приняли за убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Сегодня на политика совершили покушение, после которого он скончался в больнице.

Пользователи соцсетей заметили, что французский политик Дамьен Рьё, который придерживается правых взглядов, обвинил в убийстве ультралевых. К этому он прикрепил фотографию Хидео Кодзимы, который стоит рядом с портретом Че Гевары.

Позже французский политик удалил свой твит. Скорее всего, ошибка связана с похожими причёсками Хидео Кодзимы и Тэцуя Ямагами, который признался в нападении на Синдзо Абэ. Пользователи также сообщили, что Рьё репостнул ироническую запись, где убийцей называли Самьюэро Хидео.

Студия Хидео Кодзимы работает над двумя играми. Судя по словам Нормана Ридуса, сыгравшего главного героя в Death Stranding, идёт разработка второй части. Также известный геймдизайнер трудится над игрой для Microsoft.