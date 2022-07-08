Heroes of the Storm бросают

Разработчики Heroes of the Storm из Blizzard объявили о прекращении контентной поддержки игры. Компания больше не будет выпускать новых героев или новые карты для продажи, но продолжит следить за стабильностью.
В Heroes of the Storm всё ещё будут проводить новые сезоны и ротацию героев. Продолжит работать и игровой магазин. Будущие обновления коснутся стабильности и исправления ошибок, а при необходимости авторы выпустят патч для изменения баланса.
Разработчики поблагодарили сообщество Heroes of the Storm, которое назвали одним из самых увлечённых. На следующей неделе выйдет обновление для игры, в котором всем фанатам подарят эпического магического ящера.
Heroes of the Storm представляет собой MOBA в духе DOTA 2 и League of Legends. Игра с героями Blizzard вышла в 2015 году.
- 8 июля 2022
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