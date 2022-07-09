Илон Маск отказался от покупки «Твиттера»

Илон Маск заявил о том, что разрывает соглашение о покупке «Твиттера». Соответствующее уведомление миллиардер уже направил руководству соцсети. Представители бизнесмена утверждают, что топ-менеджеры «Твиттера» нарушили условия соглашения и сделали несколько ложных и вводящих в заблуждение утверждений во время переговоров. Каких именно, не сообщается. Также Маск ещё раз подчеркнул, что ботов в соцсети намного больше, чем 5% — эту цифру ранее указывала компания.
Несмотря на слова юристов, миллиардер подчеркнул, что в подписанном им договоре о покупке «Твиттера» был пункт о количестве спам-аккаунтов. Поэтому он имеет право расторгнуть его, если какая-либо информация в нём окажется ложной.
Председатель совета директоров «Твиттера» Брет Тейлор заявил о намерении отстаивать точку зрения компании в суде. Если окажется, что Маск всё же нарушил условия договора, его ждёт штраф в $ 1 млрд.
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