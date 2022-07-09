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«История — монстр». Сэм Лейк показал внушительный сценарий Alan Wake 2

«История — монстр». Сэм Лейк показал внушительный сценарий Alan Wake 2
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Творческий руководитель Remedy Сэм Лейк опубликовал в соцсетях фотографию, на которой показал внушительный сценарий Alan Wake 2. Судя по его словам, в игре будет очень большая история на фоне других проектов студии.

Мы написали тонну страниц с ведущим сценаристом Клэем Мёрфи. Я думаю, это больше, чем когда-либо. Эта история — монстр.

Также Лейк сообщил, что авторы вернулись после небольшого летнего отпуска и над сценарием предстоит ещё много работы. При этом уже идут съёмки с актёрами, которые заняты захватом движений.

Alan Wake 2 анонсировали в конце 2021 года. Сиквел станет хоррором с элементами выживания, а играть предстоит от третьего лица. Релиз игры должен состояться в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

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