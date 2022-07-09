Политик, который по ошибке выставил Хидео Кодзиму убийцей, извинился

Французский политик Дамьен Рьё, который по ошибке выставил Хидео Кодзиму убийцей экс-премьера Японии, извинился перед геймдизайнером и его фанатами.
Я наивно принял шутку за правдивую информацию. Я не думал, что кто-то сможет пошутить про убийство человека, но я ошибся и не проверил данные, прежде чем сделать пост. Мои извинения Хидео Кодзиме и поклонникам Metal Gear.
Вчера Рьё опубликовал твит, в котором обвинил в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ ультралевых. К посту политик ошибочно прикрепил коллаж с Кодзимой, который фотографировался с изображениями Че Гевары.
До этого пользователи соцсетей в шутку выложили фотографии Кодзимы и назвали нападавшего Самьюэро Хидео. Скорее всего, это случилось из-за похожей внешности известного геймдизайнера и Тэцуя Ямагами, который признался в нападении на Синдзо Абэ.
Студия Хидео Кодзимы трудится над двумя играми. Одну из них разрабатывают для Microsoft с применением облачных технологий, но деталей пока нет. Также в работе находится продолжение Death Stranding, о чём рассказал актёр Норман Ридус.
- 9 июля 2022
-
13:15
-
12:39
-
02:10
-
00:49
- 8 июля 2022
-
22:08
-
21:34
-
21:00
-
20:51
-
20:09
-
20:07
-
19:36
-
19:15
-
18:36
-
18:30
-
17:56
-
16:57
-
16:44
-
16:44
-
16:20
-
15:58
-
15:52
-
15:20
-
15:14
-
14:47
-
14:47
-
14:42
-
14:11
-
14:10
-
13:31
-
13:31
-
13:19
-
13:02
-
12:37
-
12:31
-
12:06