Политик, который по ошибке выставил Хидео Кодзиму убийцей, извинился

Французский политик Дамьен Рьё, который по ошибке выставил Хидео Кодзиму убийцей экс-премьера Японии, извинился перед геймдизайнером и его фанатами.

Я наивно принял шутку за правдивую информацию. Я не думал, что кто-то сможет пошутить про убийство человека, но я ошибся и не проверил данные, прежде чем сделать пост. Мои извинения Хидео Кодзиме и поклонникам Metal Gear.

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Вчера Рьё опубликовал твит, в котором обвинил в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ ультралевых. К посту политик ошибочно прикрепил коллаж с Кодзимой, который фотографировался с изображениями Че Гевары.

До этого пользователи соцсетей в шутку выложили фотографии Кодзимы и назвали нападавшего Самьюэро Хидео. Скорее всего, это случилось из-за похожей внешности известного геймдизайнера и Тэцуя Ямагами, который признался в нападении на Синдзо Абэ.

Студия Хидео Кодзимы трудится над двумя играми. Одну из них разрабатывают для Microsoft с применением облачных технологий, но деталей пока нет. Также в работе находится продолжение Death Stranding, о чём рассказал актёр Норман Ридус.