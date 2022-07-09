Джордж Мартин всё больше отдаляется от «Игры престолов» в «Песне льда и огня»

Джордж Мартин, автор «Песни льда и огня», опубликовал сообщение в своём «Не блоге», где рассказал о финальных книгах серии. По его словам, герои, которые умерли в сериале «Игра престолов», могут выжить, и наоборот.
Мартин сообщил, что часто получает вопросы про финал «Песни льда и огня» и насколько он будет отличаться от завершения «Игры престолов». Общая картина давно есть в голове писателя, но детали, включая жизнь и смерть персонажей, часто возникают в процессе и много раз переписываются.
Одно могу сказать точно. Не все герои, которые дожили до финала «Игры престолов», доживут до финала «Песни льда и огня», и наоборот. В финале некоторые вещи будут похожи на сериал, но многие — нет.
Мартин отметил, что в процессе творчества всё больше отдаляется от показанного в сериале. Кроме судьбы героев, в предстоящих книгах будут отличаться и многие события.
Писатель также понимает, что книги будут сравнивать с сериалом, а фанаты уже возненавидели предстоящие «Ветра зимы» из-за долгого ожидания. Поэтому Мартин хочет выдать лучшую книгу серии.
Ранее Мартин признал, что «Ветра зимы», шестая книга серии «Песнь льда и огня», запаздывает, но скоро она будет закончена. Дату выхода романа автор пока не назвал. Седьмая часть под рабочим названием «Грёзы о весне» станет последней.
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