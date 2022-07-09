Для получения трофеев в Stray придётся мяукать, спать и царапаться
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На портале Exophase опубликовали все достижения Stray — приключения про кота в умирающем городе будущего. Для получения трофеев игроку предстоит мяукать, царапаться и спать.
Многие достижения Stray связаны с прохождением уровней необычным способом, воспоминаниями напарника и сбором предметов. В некоторых же предстоит заниматься более привычными для кота делами.
Некоторые трофеи Stray
- «Территория» — царапайтесь в каждой главе
- «Лучший друг кота» — потритесь о пять роботов
- «Любопытство кошку сгубило» — наденьте на себя бумажный пакет
- «Кот без жизней» — умрите девять раз
- «Продуктивный день» — спите больше часа
- «Кот-а-пульта» — подпрыгните 500 раз
- «Кот-болтун» — мяукните 100 раз
Stray расскажет историю одинокого кота, которому предстоит выбраться из заброшенного города и разгадать древнюю тайну. В пути животное встретит летающего дрона B-12, который будет ему помогать. Приключение выйдет 19 июля на ПК и консолях PlayStation.
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