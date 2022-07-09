Студия Хидео Кодзимы может подать в суд на СМИ из-за фейков

Студия Kojima Productions может подать в суд на некоторые СМИ из-за фейков о Хидео Кодзиме. Речь идёт об убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в которого стрелял человек, похожий на известного геймдизайнера.
После случившегося в соцсетях начали появляться шутки с фотографиями Кодзимы, якобы этот человек напал на экс-премьера Японии. На них попался французский политик Дамьен Рьё, который по ошибке выставил убийцей геймдизайнера, но позже он извинился.
Теперь выяснилось, что некоторые СМИ из Греции и Ирана использовали фотографию Кодзимы во время обсуждения убийства.
Студия Хидео Кодзимы уже отреагировала на ошибки СМИ и сообщила, что осуждает фейки, а в некоторых случаях рассмотрит обращение в суд.
Kojima Productions осуждает распространение фейков и слухов, которые передают ложную информацию. Мы не приемлем клевету и в некоторых случаях рассмотрим возможность обращения в суд.
Kojima Productions работает над двумя играми. Одну из них делают для Microsoft с применением облачных технологий. Также студия трудится над продолжением Death Stranding.
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