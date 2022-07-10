Российская FA Kitties не вышла в финал ЧМ по Apex Legends — команде не хватило одного очка

Коллектив из России FA Kitties не смог преодолеть стадию плей-офф на турнире ALGS Championship 2022 и завершил выступление на чемпионате мира по Apex Legends, заработав лишь $ 12 тыс. призовых.

Константин Hardecki Козлов и его тиммейты заняли 11-е место в решающем этапе и не вышли в финал соревнований, который состоится сегодня ночью. По итогам восьми матчей FA Kitties не хватило одного балла — японский состав Fnatic опередил их по дополнительным показателям.

Фото: Liquipedia.net

Apex Legends Global Series: Championship 2022 проходит с 7 по 10 июля в США, призовой фонд составляет $ 2 млн. В финальный этап прошли 20 лучших команд, в том числе ZETA DIVISION с игроками из России и Беларуси — сегодня участники разыграют титул чемпионов мира и основной денежный приз.