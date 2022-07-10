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Тестирование World of Warcraft: Dragonflight может начаться уже 14 июля

Тестирование World of Warcraft: Dragonflight может начаться уже 14 июля
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Blizzard может начать публичное тестирование World of Warcraft: Dragonflight 14 июля. Об этом сообщило издание Windows Central со ссылкой на источники, которые знакомы с планами компании.

В этот день Blizzard начнёт рассылку приглашений игрокам, которые зарегистрировались для участия в тестировании Dragonflight. Если информация Windows Central подтвердится, то после этого появятся первые отзывы о новом дополнении для World of Warcraft.

Blizzard представила Dragonflight в апреле этого года. Аддон добавит в World of Warcraft Драконьи острова с новыми историями и расу Драктиров. Также появятся драконы и новая система полётов, обновлённый интерфейс, древо умений и класс Эвокер.

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Дополнение Dragonflight для World of Warcraft выйдет до конца 2022 года. Недавно выяснилось, что предзаказ аддона доступен и в России.

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