Игра по «Зловещим мертвецам» получит бесплатную карту из «Армии тьмы» 13 июля

Создатели Evil Dead: The Game, игры по фильмам «Зловещие мертвецы», объявили о выходе долгожданного дополнения «Армия тьмы» уже 13 июля. С его появлением фанаты смогут отправиться в средневековый замок Кандар.

В течение последнего месяца разработчики несколько раз говорили о новой карте, но на этот раз показали несколько артов замка Кандар. Локация будет бесплатной, а в будущем фанатов ждёт ещё больше контента по «Армии тьмы».

Evil Dead: The Game представляет собой кооперативный экшен, в котором герои «Зловещих мертвецов» сражаются против одного демона. Последний управляет армией зомби и может вселяться в других игроков.

Evil Dead: The Game вышла в начале мая, а за пять дней тираж игры составил 500 тыс. копий. Благодаря проработке мира и героев у экшена сформировалось крепкое сообщество, которое два месяца ждало нового контента.

Кооперативный экшен по «Зловещим мертвецам» доступен на ПК и консолях. Купить Evil Dead: The Game можно и в России.