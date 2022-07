Steam Deck, Raft и Monster Hunter Rise — свежий чарт Steam

С прошлой недели чарт Steam немного изменился, но из-за отсутствия громких новинок лидеры по продажам остались прежними. Steam Deck уже несколько месяцев остаётся в топ-10, а первое место удерживает шесть недель подряд.

В середине этой недели в Steam закончилась распродажа, но благодаря ей в чарт успели попасть Red Dead Redemption 2, It Takes Two и Ready or Not. Также в топ-10 оказался комплект Monster Hunter Rise с аддоном Sunbreak.

Не смогли закрепиться в топ-10 с прошлой недели кооперативный шутер Tiny Tina’s Wonderlands и файтинг DNF Duel.

Чарт продаж в Steam с 4 по 10 июля