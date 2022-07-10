С Томом Крузом уже говорили про создание «Топ Ган 3»

Вторая часть «Топ Ган» прогремела в кинотеатрах спустя 36 лет после оригинала, однако продолжение может появиться пораньше. По словам актёра Майлза Теллера, он уже разговаривал с Томом Крузом о третьей части.
По его словам, сам бы он с огромным удовольствием вернулся к роли сына Ника «Гуса» Брэдшоу.
Однако тут всё зависит от Тома Круза. Я разговаривал с ним об этом [третьем фильме]. Посмотрим, во что это выльется.
«Топ Ган: Мэверик» вышел в мае и показал рекордные сборы — спустя почти два месяца проката фильм заработал свыше $ 1,1 млрд. Это самый кассовый фильм Тома Круза и один из лучших результатов в истории кинематографа. Иронично, что крупные кинокомиксы на фоне классического боевика показали себя куда слабее.
Спустя почти два месяца «Мэверик» продолжают активно показывать в кинотеатрах, и общая касса всё ещё заметно увеличивается. Премьера в цифре ожидается в конце августа.
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