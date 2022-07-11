В Assassin’s Creed Liberation запретят играть даже покупателям

В сети обратили внимание, что с Assassin's Creed Liberation в Steam происходят странные вещи. Ubisoft уже сняла проект с продажи на площадке, а также вынесла отдельную плашку с предупреждением, что тайтл пропадёт из Steam после 1 сентября.

Более того, экшен пропадёт из библиотеки тех игроков, которые его купили. Забавно, что несколько дней назад Assassin's Creed Liberation продавали со скидкой в 75%, а сейчас объявили о том, что игра будет недоступна.

Это, похоже, действительно разозлило игроков. Они жалуются, что уже купили игру, отдали за неё деньги, а её всё равно заберут.

Ubisoft действительно делает отвратительные вещи.

Я заплатил за игру, но теперь она удаляется без возврата? Я купил её много лет назад, но как насчёт людей, которые купили эту игру во время распродажи Steam? Ubisoft никогда не увидит от меня ни цента до конца моей жизни.

Отличная причина никогда больше ничего не покупать у Ubisoft. Пиратство для каждой игры Ubisoft, мой старый друг, я иду!

Assassin’s Creed Liberation вышла в 2012 году, а в 2014-м состоялся релиз её переиздания с подтянутой графикой. Проект приняли смешанно, а уж теперь-то на него точно набросятся.