Создатели русского Fallout, Atom RPG, убрали русский язык со своего сайта

В сети обратили внимание, что сайт игры Atom RPG больше не поддерживает русский язык. Если ранее была возможность включить перевод на русский язык, то сейчас её нет.

Если перейти на сайт, то доступны будут только три языка: английский, украинский и латвийский. Почему разработчики из студии AtomTeam решились на такой шаг, неизвестно.

По нашим данным, созданием и поддержкой сайта занималась команда на Украине. Удаление языка может быть чьей-то личной инициативой, а не позицией всей компании. Ждём сообщения от разработчиков, пока ситуация не до конца понятная.

В сообществе Atom RPG «ВКонтакте» можно найти множество сообщений от недовольных пользователей, которые призывают больше ничего не покупать у студии.