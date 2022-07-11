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Ремейк The Last of Us создаётся не ради денег, утверждают создатели

Ремейк The Last of Us создаётся не ради денег, утверждают создатели
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Анонс ремейка The Last of Us как порадовал, так и огорчил многих геймеров. Чаще всего недовольные обвиняют Sony и Naughty Dog в попытке заработать на уже существующей игре, просто выпустив её ремейк.

На защиту разработчиков встал аниматор Роберт Моррисон. Он работал над оригинальной The Last of Us и её ремейком, God of War, Injustice 2 и Resident Evil 7. По его словам, это не просто попытка заработать деньги.

«Это просто развод на деньги».

На самом деле это самый тщательно продуманный и проработанный проект, который я когда-либо видел или частью которого был за всю свою карьеру. Максимальный уровень заботы и внимания к деталям.
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Несмотря на это, в комментариях люди не могут найти оправдание продавать ремейк игры 2013 года по цене в $ 70 (примерно 4,2 тыс. рублей).

Ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября на PS5, а позже доберётся до ПК.

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