На YouTube остановили расслабляющий стрим с музыкой Lofi Girl. Он шёл около двух лет

10 июля на YouTube внезапно прекратилась работа канала Lofi Girl — ранее на нём в течение двух с половиной лет непрерывно транслировалась музыка в жанре «лоу-фай». Владельцы канала заявили, что трансляцию остановили из-за ошибочной жалобы от FMC Music Sdn Bhd Malaysia.

Команда YouTube уже подтвердила, что жалоба оказалась ошибочной, — прямо сейчас она занимается восстановлением трансляции и видео на канале. Обычно это занимает 24–48 часов, так что Lofi Girl должен возобновить свою работу уже совсем скоро.

До получения страйка на Lofi Girl было подписано около 10,7 млн человек, а общее количество просмотров достигло невероятных 1,27 млрд. Многие люди слушали музыку на канале ежедневно, так как она предназначалась для расслабления и концентрации на какой-либо задаче. Лицом трансляции стала девушка со своим котом, которая решала какие-то задачки у себя в тетради.