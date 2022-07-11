В The Last of Us нашли баг с Векной из «Очень странных дел»

Пользователь Reddit под ником Kiwi_Chickadee опубликовал забавный кадр во время своей игры в The Last of Us. Он спокойно проходил игру, как внезапно обнаружил баг, из-за которого Генри поднялся в воздух и застыл.

Скорее всего, подобный глюк уже не раз встречали, однако после выхода четвёртого сезона «Очень странных дел» пользователи обратили внимание, как антагонист шоу по имени Векна убивал своих жертв. Он вводил их в транс, поднимал в воздух и убивал. Многие в комментариях шутят, что Генри стал жертвой Векны.

Также можно найти сообщения про Кейт Буш, песня которой звучала в четвёртом сезоне. Правда, вряд ли она поможет Генри, ведь его любимая музыка неизвестна.

Теперь он у Векны, R.I.P.

Настало время Кейт Буш!

Честно, я снова слышу эти часы.