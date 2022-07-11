Блогер сравнил eFootball 2022 на выходе и сейчас. Неужели стало лучше?

Блогер ElAnalistaDeBits выпустил ролик со сравнением разных версий провальной eFootball 2022: стартовой и текущей. И если судить по различным составляющим, то Konami действительно сильно доработала игру. Например, освещение и лица футболистов стали намного реалистичнее, а болельщики теперь больше похожи на реальных людей.
Авторы серьёзно переработали невнятную дымку на стадионе и добавили моделькам реалистичные тени: ранее их как будто бы не было вообще.
Вдобавок авторы серьёзно доработали физику объектов: мяч теперь практически не проходит сквозь объекты, а подкаты и столкновения вызывают довольно реалистичную симуляцию падения.
В целом разработчики действительно проделали большую техническую работу, однако eFootball всё ещё страдает от недостатка контента и плохого качества соединения в матчах. Удастся ли авторам исправить эти составляющие, неизвестно.
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