Авторы Genshin Impact показали будущих персонажей

В конце июня в Сеть утекли изображения будущих персонажей Genshin Impact. Сегодня HoYoverse представила героев официально. Как и в утечке, их оказалось трое: Коллей, Дори и Тигнари.

Тигнари представляет собой пятизвёздочного персонажа, дендролучница. Коллей — четырёхзвёздочный герой, в распоряжении у неё есть бумеранг и призыв помощника с дендроуроном. У Дори четыре звезды, она мечница, а ещё Дори может призывать дух лампы, который восстанавливает здоровье и энергию персонажа.

Genshin Impact доступна бесплатно на актуальных платформах. Эти персонажи должны появиться с выходом обновления 3.0. Этот апдейт должен выйти в конце августа.

В начале июля авторы Genshin Impact представили трейлер обновления 2.8, которое выйдет уже 13 июля.