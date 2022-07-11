Шути Гатва хочет увидеть Джиллиан Андерсон в роли злодея в «Докторе Кто»
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Исполнитель роли Доктора Кто в одноимённом телесериале Шути Гатва заявил, что хотел бы вновь сыграть со звездой «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон. Вместе они уже играли в шоу «Сексуальное просвещение» от Netflix — и актёр с радостью бы увидел её в роли злодея.
Я бы хотел снова сыграть с Джиллиан. Я бы хотел, чтобы Джиллиан позвали в «Доктора Кто» — она была бы потрясающим злодеем. Я бы хотел сразиться с ней! Это моя мечта.
BBC пока не реагировала на просьбы актёра. Известно, что в продолжении вернётся десятый Доктор в исполнении Дэвида Теннанта, а злодея в юбилейном выпуске сыграет звезда ситкома «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис.
Новость по темеНил Патрик Харрис сыграет злодея на юбилей «Доктора Кто»
14-й сезон «Доктора Кто» должен стартовать в 2023 году.
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