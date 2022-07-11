Фанат «исправил» глупую сцену погони в «Оби-Ване Кеноби»

Наверное, даже ленивый уже поиздевался над сценами погони в сериале «Оби-Ван Кеноби». Недавно один из фанатов предложил свой вариант, как исправить одну из них — где маленькую Лею ловили контрабандисты.

В общем-то, такое лучше видеть своими глазами.

«Оби-Ван Кеноби» показал рекордные результаты для сервиса Disney+, но критики и зрители оказались скорее разочарованы сериалом. Больше всего претензий к тому, что слишком много внимания в шоу уделяют второстепенным героям, хотя история должна быть про Кеноби и его бывшего ученика.

Ну и вдобавок к этому хватает простых глупостей в сюжете — поведение персонажей иногда совсем не поддаётся логике. Именно поэтому кто-то вообще решил сократить хронометраж для полнометражного фильма, вырезав множество сцен и сократив другие. Многие эпизоды получились куда удачнее благодаря этому.

Мы, к слову, тоже остались недовольны первым сезоном. Если компания решится продолжать шоу, то всем причастным стоит серьёзно подготовиться, чтобы всё-таки порадовать фанатов — хоть и со второй попытки.