«Топ Ган: Мэверик» можно будет посмотреть в цифре уже в конце августа

«Топ Ган: Мэверик» продолжает показывать невероятные цифры и уже собрал $ 1,1 млрд в мировом прокате, однако российские зрители задаются вопросом: когда же кино выйдет в цифровых сервисах? Если верить базе данных Amazon, то это случится уже 22 августа — спустя 87 дней со старта проката.
Однако и эта дата может быть не финальной. Как сообщают некоторые западные СМИ, Том Круз поставил условие перед Paramount: картина выйдет в цифровых сервисах спустя как минимум 120 дней после премьеры в кинотеатрах. Если информация верна, то фильм можно будет посмотреть в онлайне не раньше 24 сентября. Paramount Pictures не комментировала эту информацию и официально не объявляла точную дату выхода ленты в цифре.
Тем временем «Топ Ган: Мэверик» начали показывать в некоторых российских кинотеатрах. Как именно картина добралась до отечественного проката, неизвестно.
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