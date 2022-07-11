DarkZero Esports выиграла чемпионат мира по Apex Legends, россияне заняли 18-е место

Австралийская команда DarkZero Esports одержала победу на ALGS Championship 2022 — главном турнире по «королевской битве» Apex Legends. Три игрока из Океании первыми выполнили оба условия, необходимые для титула: сначала преодолели барьер в 50 очков, а затем выиграли отдельный матч. За победу DarkZero получит $ 500 тыс. призовых.

Второе и третье места заняли представители США — FUIRA и 100 Thieves, они выиграли $ 300 тыс. и $ 200 тыс. соответственно. Состав японского клуба ZETA DIVISION, за который выступают два россиянина и белорус, набрал лишь 29 очков и занял 18-е место; они увезут домой $ 18 тыс. Ещё одна команда из России не попала в финал, заняв 21-е место.

Результат финала ALGS 2022 Фото: Liquipedia.net

Apex Legends Global Series: Championship 2022 проходил с 7 по 10 июля в США, общий призовой фонд турнира составил $ 2 млн.