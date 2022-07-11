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Sony хочет стать для киберспортсменов тем, чем Nike стала для атлетов

Sony хочет стать для киберспортсменов тем, чем Nike стала для атлетов
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Sony продолжает свою экспансию на ПК-рынок. Недавно компания анонсировала линейку продуктов под брендом InZone с игровыми мониторами и гарнитурами для «хардкорной» аудитории. Устройства будут использоваться на турнире Valorant Champions Tour, а также на ивенте по файтингам Evo.

В разговоре с изданием Nikkei заместитель президента Казуо Кии заявил, что у компании есть преимущества по производству игровых мониторов. Всё дело в том, что в основном их разрабатывают производители ПК, тогда как у Sony уже есть большой опыт по созданию ТВ. В конечном итоге компания планирует стать «Nike от мира гаджетов для киберспортсменов», имея в виду высочайшее качество устройств, которые не подведут геймеров в самый неподходящий момент.

Мы начнём с вершин и узнаем, чего хотят лучшие киберспортсмены. В перспективе мы планируем стать тем, чем бренды Mizuno и Nike стали для спортсменов.

В киберспорте вы можете выиграть большие деньги. Однако если время отклика монитора хоть немного отстаёт от вашего оппонента, то вы проиграете. Продукты Sony не подведут киберспортсменов в подобных изнуряющих сражениях.

Казуо Кии отметил, что компания и дальше продолжит выпускать продукты в том числе для энтузиастов. Да, они будут работать и на PS5, однако их основная аудитория — «хардкорные» геймеры, которым важны мельчайшие технические детали.

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