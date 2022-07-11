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Ремастер культового платформера Klonoa ворвался в топ-10 розницы Британии

Ремастер культового платформера Klonoa ворвался в топ-10 розницы Британии
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Издание Gamesindustry.biz поделилось данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 3 по 9 июля. Как всегда, учитывались только физические копии.

Лидером чарта вторую неделю подряд становится симулятор Формулы-1 F1 22. Вторую строчку также занимает Horizon Forbidden West, а тройку замыкает Nintendo Switch Sports.

Больше всего удивила Klonoa Phantasy Reverie Series — ремастер культового платформера 1997 года про путешествие героя Клоноа, спасающего мир. Проект стартовал с пятой строчки чарта, около половины тиража пришлось на Nintendo Switch. Других важных изменений в чарте нет.

Британский чарт с 3 по 9 июля (позиция предыдущей недели):

  1. F1 22 (1)
  2. Horizon Forbidden West (2)
  3. Nintendo Switch Sports (4)
  4. Mario Kart 8 Deluxe (5)
  5. Klonoa: Phantasy Reverie Series (новинка)
  6. FIFA 22 (6)
  7. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (4)
  8. Pokemon Legends: Arceus (8)
  9. Animal Crossing: New Horizons (10)
  10. Minecraft для Switch (9)
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