Ремастер культового платформера Klonoa ворвался в топ-10 розницы Британии

Издание Gamesindustry.biz поделилось данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 3 по 9 июля. Как всегда, учитывались только физические копии.

Лидером чарта вторую неделю подряд становится симулятор Формулы-1 F1 22. Вторую строчку также занимает Horizon Forbidden West, а тройку замыкает Nintendo Switch Sports.

Больше всего удивила Klonoa Phantasy Reverie Series — ремастер культового платформера 1997 года про путешествие героя Клоноа, спасающего мир. Проект стартовал с пятой строчки чарта, около половины тиража пришлось на Nintendo Switch. Других важных изменений в чарте нет.

Британский чарт с 3 по 9 июля (позиция предыдущей недели):