Ремастер культового платформера Klonoa ворвался в топ-10 розницы Британии
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Издание Gamesindustry.biz поделилось данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 3 по 9 июля. Как всегда, учитывались только физические копии.
Лидером чарта вторую неделю подряд становится симулятор Формулы-1 F1 22. Вторую строчку также занимает Horizon Forbidden West, а тройку замыкает Nintendo Switch Sports.
Больше всего удивила Klonoa Phantasy Reverie Series — ремастер культового платформера 1997 года про путешествие героя Клоноа, спасающего мир. Проект стартовал с пятой строчки чарта, около половины тиража пришлось на Nintendo Switch. Других важных изменений в чарте нет.
Британский чарт с 3 по 9 июля (позиция предыдущей недели):
- F1 22 (1)
- Horizon Forbidden West (2)
- Nintendo Switch Sports (4)
- Mario Kart 8 Deluxe (5)
- Klonoa: Phantasy Reverie Series (новинка)
- FIFA 22 (6)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (4)
- Pokemon Legends: Arceus (8)
- Animal Crossing: New Horizons (10)
- Minecraft для Switch (9)
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