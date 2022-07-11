Команда по Dota 2 выбрала необычного героя в финале D2CL — возможно, ради мемной отсылки
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Gaimin Gladiators отметилась необычным пиком в финале онлайн-турнира Dota 2 Champions League S12 — европейская команда выбрала персонажа Batrider для игрока первой позиции Антона DyrachYO Шкредова. Болельщики предположили, что игроки захотели сделать отсылку на одну из фраз в игре.
Герой Bristeback при встрече с Batrider, который перемещается на летучей мыши, с насмешкой произносит: «Это что, мышь? Смотрите, дурачьё на мыши летает!» Эта цитата, очень популярная в сообществе Dota 2, подходит нику игрока Gladiators, который и играл на этом персонаже.
Gaimin Gladiators смогла выиграть эту встречу и сравнять счёт в серии с Virtus.pro — 1:1. Сейчас продолжается третья карта финального матча Dota 2 Champions League.
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