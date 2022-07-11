Снуп Догг и Джейми Фокс охотятся на вампиров в первом трейлере «Дневной смены»

Netflix представил полноценный трейлер «Дневной смены», комедийного боевика про охотников на вампиров. Главную роль сыграл Джейми Фокс, известный по фильмам «Рэй» и «Джанго освобождённый». Помогать ему в убийстве упырей будут Снуп Догг и Дэйв Франко.
Режиссёром «Дневной смены» стал Дж.Дж. Перри, который впервые занял кресло постановщика. Он известен как мастер боевых искусств и каскадёр в фильмах «Джон Уик 2» и «Форсаж 8». Его опыт отразился и в собственной ленте, где много экшен-сцен, взрывов и трюков.
Главный герой «Дневной смены» работает уборщиком бассейнов, но этого не хватает, чтобы обеспечить семью в Калифорнии. Из-за этого он в тайне становится членом международного Союза охотников на вампиров.
Премьера «Дневной смены» состоится 12 августа на Netflix. В России сервис недоступен.
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