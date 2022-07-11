Бывшая жена Бумыча продаст откровенные фото и видео с участием игрока

Бывшая супруга киберспортсмена Кирилла Boombl4 Михайлова откроет свой сайт, на котором планирует выкладывать фото и видео «из домашнего архива». Лика рассказала, что за платную подписку любой желающий сможет получить доступ к снимкам и роликам с участием киберспортсмена и её самой.

Там очень весомый такой контент, много материала. Такого вы точно не видели никогда в жизни — на этих фото просто не люди, а животные. Самый жёсткий секс, там всё нереальное.

Девушка также определила цену подписки — для доступа к приватному каналу нужно будет заплатить 100 тыс. рублей. При этом Лика не будет публиковать видео, пока не наберётся хотя бы 10 желающих.

Так как подобного вы никогда в жизни не найдёте, у меня есть ещё одно условие. Первые видео я начну выкладывать, когда на моей карточке окажется 1 млн рублей.

8 июля Бумыч объявил о разводе с Ликой. После этого бывшая жена игрока обвинила его в харрасменте, физическом насилии и употреблении запрещённых веществ.